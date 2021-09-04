04.09.2021

2021-09-04 18:15:05

Девайсы для усачей: как владимирцы ухаживают за усами и бородой

Бородачи планеты отмечают сегодня свой праздник. В честь Дня бороды и усов. Кристина Иванова подобрала для вас малоизвестные и очень интересные факты - например, зачем англичанам нужна была полочка в чайной чашке и почему современные мужчины все чаще выбирают «не брить».



Это, скорее всего, или Италия, или Великобритания…



Эта чашка наверняка принадлежала европейскому моднику. Двести лет назад, в начале 19 столетия, в эпоху бесконечных войн, в Европу стремительно вернулась мода на усы. Атрибут героичности завивали и уже тогда покрывали укладочными средствами. Надежда Шадрина, внештатный сотрудник музея: «Раньше, в 19 веке, мужчины придавали форму своим усам при помощи воска. И когда они пили горячие напитки - молоко, чай - воск расплавлялся. И усы теряли форму. Чтобы этого не случилось, придумали вот такие шикарные чашки».



Мёд-пиво пил, но усищ не замочил. Полочка для усов оснастила и суповые ложки мужчин высшего света - официальное название прибора "ложка-мустаж". Существовали даже портативные насадки - ценитель пышных усов и бороды мог прикрепить ее на любую стандартную ложку.



Еще одна любопытная вещица - из Японии. Это тоже 19 век, вот такая чаша с крышечкой для сбора волос. Волосы вычесывали в том числе и из бороды, собирали в эту чашу и делали потом из них украшения. Например, вот такие браслеты.



К растительности на лице в разное время мужчины относились по-разному. Нередко выбор носить или нет бороду становился настоящим манифестом. Так, египтяне гладко выбривали не только лица, но и все тело. А наличие густых и объемных волос на подбородке вообще считали признаком варварства. На Руси бороды, даже в сложные для них петровские годы, разрешалось носить священникам. Именно к церковникам обращал свое слово Михаил Ломоносов, создавая свой сатирический "Гимн бороде".



Прямая, длинная, вьющаяся, цветная. Борода вновь стала модным атрибутом по всему миру в последние десятилетия. На западе проходят масштабные фестивали, где оценку дают и форме, и образу в целом. Аж 18 категорий! Обладатели же более приземленных видов бород рассказывают - достаточно и того, что с нею выглядишь мужественнее. При этом значение своей бороде эти мужчины иногда придают не меньше, чем знать Викторианской эпохи. Дмитрий Горкин, телеведущий: «Дед у меня носит только усы пышные. Отец у меня носит и всю жизнь носил бороду. Ну, я решил, что третий у нас в семье должен тоже как-то отличаться. И вот поэтому у меня на щеках ничего нет».



Роман Гусев, звукорежиссер: «Мелкий смотрел на всяких бородатых дядек. Смотрел и думал, о, классный дядька, бородища. Буду большой - буду тоже с бородой ходить. Думаю, день бороды отмечу стрижкой бороды.



Илья Любимов, индивидуальный предприниматель: «Ухаживаю за бородой всеми доступными способами, главное - бюджетными. Не обязательно вестись на какую-то рекламу и покупать безумно дорогие средства. Достаточно обычной маски для волос, которую можно найти где угодно».



Бородатые мужчины более привлекательны для противоположного пола, уверены сами бородачи. Однако исследователи спешат их огорчить - изобилие усов провоцирует симпатию к гладко выбритым. Чем реже встречается - тем притягательнее. Но по другим наблюдениям, борода дает уверенность в себе, что тоже важно. В общем, брить или не брить. Выбор, по-прежнему, за вами.



Кристина Иванова, Андрей Синягин, "Вести -Владимир".