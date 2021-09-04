Сновидение о яблоках является в целом хорошим предзнаменованием, поскольку яблоко – символ мудрости и благополучия. Спящего ждет успех в работе, денежная стабильность и гармония в личной жизни. Но есть различные трактования этого сна.

Сновидение о яблоках является в целом хорошим предзнаменованием, поскольку яблоко – символ мудрости и благополучия. Спящего ждет успех в работе, денежная стабильность и гармония в личной жизни. Но есть различные трактования этого сна.Для того, чтобы понять, к чему снятся яблоки, следует обратиться к сонникам. Например, к чему снятся яблоки девушке? Согласно предсказаниям разных сонников, яблоки могут обещать молодой особе безоблачную семейную жизнь или материнство.К чему снятся яблоки замужней женщине? Если семейным представительницам прекрасного пола приснился весенний сад, предвещающий богатый урожай плодов, то ее ждет материнство. Вкусныефрукты говорят о счастье и благополучном периоде жизни.Сонник МиллераВидеть во сне красные яблоки на деревьях взеленой листве — благоприятно для спящего. Если вам снится, что вы едитепорченые яблоки — этот сон не сулит добра. Спелые яблоки на дереве — настало время осуществления ваших надежд.К чему снятся яблоки на земле? Такой сон означает, что вампричинят вред фальшивые друзья и льстецы. Гнилые яблоки сулят бесплодные усилия.Сонник ФрейдаЯблоки в данной трактовке являются символом женской груди. Крупные и красивые яблоки во сне говорято вашем пристрастии к дамам с большим бюстом. Если во сне вы ели сочное, спелоеяблоко, означает, что ваши попытки к сближению с кем-то тщетны. Видеть во сне червивые яблоки – ваша"вторая половина" внушает вам серьезные опасения.Яблоки посоннику ВангиОбрывать яблоки с веток во сне – значит, что под влиянием происходящих вокруг событий вы почувствуете необходимость постигнуть суть земных явлений. Есть яблоко во сне — наяву выстанете мудрее, когда познакомитесь с человеком старше вас.Червивое яблоко для сновидца означает, что вы получите ложную информацию, и если не продумаете своидальнейшие действия, то проиграете. Сон, в котором вы режете яблоко надольки — предсказывает вам заблуждение, за которое вы будете расплачиваться.