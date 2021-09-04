Больше всего новых заболевших коронавирусом выявили в областном центре.

За минувшие сутки 4 сентября 2021 года во Владимирской области лабораторно подтвердили 169 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.Об этом сообщает областное управление Роспотребнадзора. Больше всего случаев в областном центре - 33. Ещё 22 случая зафиксировали в Гусь-Хрустальном, 20 - в Муромском, 17 - в Ковровском, девять - в Вязниковском районах. Девять заболевших - в Юрьев-Польском, столько же - в Петушинском, по восемь новых случаев коронавируса - в Киржачском, Суздальском, и Кольчугинском районах области.По семь заболевших зарегистрировали в Александровском и Собинском районах, четыре случая -в Меленковском, три в Судогодском, два случая в г. Радужный, два случая в Селивановском и один - в Камешковском районе.Всего на территории Владимирской области с начала пандемии зарегистрирован 49 911 случай заболевания: 11 528 сл. - в г. Владимире, 5841 -в Гусь-Хрустальном, 5386 сл. о. Муром, 4019 сл. в Ковровском, 2751 сл. в Александровском, 2710 сл. в Петушинском, 2078 - в Юрьев-Польском, 2154 случая.в Вязниковском, 2158 - в Кольчугинском, 2030 слуаев в Суздальском, 1645 заболевших в Киржачском, 1671 - в Собинском, 1392случая. в Меленковском, 1103 случаев в Гороховецком, 1128 - в Камешковском районе, 955 - в Селивановском, 732 в Судогодском, 630 случаев в г. Радужный).Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определён круг контактных лиц, их тоже взяли под медицинское наблюдение и обследуют.