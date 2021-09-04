Успешному бизнесмену, экс-президенту США Дональду Трампу приписывали множество романов. Оно и неудивительно: влиятельный и харизматичный миллиардер всегда пользовался популярностью у рпотивоположного пола.

Успешному бизнесмену, экс-президенту США Дональду Трампу приписывали множество романов. Оно и неудивительно: влиятельный и харизматичный миллиардер всегда пользовался популярностью у рпотивоположного пола.Ивана ТрампПервая супруга Дональда Трампа была красоткой. Уроженка Чехословакии занималась спортом и была прекрасной помощницей мужу в его коммерческих делах.Ивана руководила строительством казино Taj Mahalв Атлантик-Сити и небоскреба Трамп-Тауэр в Нью-Йорке, была вице-президентом империи супруга по дизайну. В 1990 году женщину окрестили отельером года за реконструкцию "Плазы" на Манхэттене.Марла МейплсАктриса познакомилась с миллиардером, когда ей было всего 20 лет. Они не спешили узаконить свои отношения. Бракосочетание пары состоялось только через два месяца после рожденияих дочери Тиффани.Позже выяснилось, что к свадьбе Дональда Трампа подтолкнуло массовое убийство на железной дорогеЛонг-Айленда в 1993 году. Тогда он признался, что жизнь слишком коротка, чтобы откладывать что-то.Послеразвода с бизнесменом Марла Мейплс продолжила свои любимые занятия йогой, каббалой и прочими практиками. Теперь она радует своих поклонников в "Инстаграм" прекрасной фигурой и вдохновляет выглядеть так же прекрасно, как она.Селина МиделфартБывшую девушку принца Хокона застали с 52-летним Дональдом Трампом вместе в сентябре 1998 года во время Недели модыв Нью-Йорке. Тогда Селине было 25 лет. Пара посетила вечеринку в KitKat Club. По образованию Миделфарт финансистка.В настоящее время экс-избранница миллиардера счастлива вместе с норвежским нефтегазосудовым магнатомТором Олавом Тремом, живет в Челси, воспитывает сына и занимаетсяинвестициями.Мелания ТрампМодель стала третьей женой Дональда Трампа. Она является одной из самых высоких хозяек Белого дома. Ее рост — метр восемьдесят. Мелания изучаладизайн в Люблянском университете, но заняла второе место на конкурсекрасоты, бросила учебу и уехала за модельной карьерой в Милан.Именно там она встретила будущего супруга. Завидный жених быстро сделал словенке американскую визу. Через некоторое время первая леди с сыном-школьникомБэрроном стала полноценной хозяйкой Белого дома.Иванка ТрампСо старшей наследницей Дональда Трампа связывают очень теплые отношения. Ее смело можно назвать настоящей папиной дочкой. Интересно, что бизнесмен признавался, что любуется фигурой взрослой дочери. Он даже как-то заявил, что если бы Иванка не была его дочерью, то он бы за ней приударил.Перед предвыборной кампанией в президенты США ходили слухи, будто Дональд Трамп состоит в романтической связи с Иванкой. Но эти домыслы не подтвердились. Девушка замужем за Джаредом Кушнером из семьи, владеющей крупнойнедвижимостью в Нью-Йорке и Нью-Джерси. У нее есть сын Теодор.Иванка помогала отцу в его бытность президентом США. В Белом доме она ассистировала Дональду Трампу в государственных делах.Тиффани ТрампМладшую дочь Дональда Трампа от второй жены Марлы Мейплс назвали в честь ювелирной марки. Девочке повезло не так, как Иванке. После развода родителей она стеснялась попросить у отца денег на карманныерасходы. Позже он все-таки выделил ей кредитку.Во время учебы в вузе Дональд Трамп перечислял Тиффани пятьсот долларов в месяц. Сейчас девушка — звезда "Инстаграм".Джессика ДрейкАктриса познакомилась с предпринимателем в 2006 году. Это произошло на благотворительном турнирепо гольфу. Знаменитый плейбой пригласил еев свой номер, а она взяла с собой еще и подругу. В номере женатый на тот момент Дональд Трамп начал приставать к девушкам, и вскоре они ушли. Тогда Джессике позвонили и предложили за десятьтысяч долларов прийти к бизнесмену еще раз.Этот рассказ самой Дрейк представители кандидата в президенты США в свое время высмеяли. Сам Дональд Трамп также заявил, что все это ложь.Мэри Энн МаклаудМать экс-президента США была шотландкой. Дочь рыбака с острова Льюис прибыла в Нью-Йоркв 1929 году в 17 лет. У нее почти не было денег. До встречи с супругом-девелопером она работала горничной.Примечательно, что свою любовь к необычным прическам Дональд Трамп, судя по всему, унаследовал от матери. Бизнесмен признавался, что всегда сравнивал своих женщин с мамой. Поскольку они проигрывали родительнице, то у миллиардера нередко возникали проблем в отношениях.Дональд Трамп считал мать невероятной, умной и образцовой домохозяйкой. Женщина занималась благотворительностью.Мэри скончалась в 2000 году.