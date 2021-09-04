Вечером 3 сентября в 23-02 в Александрове на улице Топоркова загорелся пятиэтажный дом №4. На момент прибытия пожарных наблюдался дым из окна 3-го этажа. Сотрудники МЧС сформировали звено ..

Вечером 3 сентября в 23-02 в Александрове на улице Топоркова загорелся пятиэтажный дом №4. На момент прибытия пожарных наблюдался дым из окна 3-го этажа.Сотрудники МЧС сформировали звено газодымозащитной службы и проникли в задымлённую квартиру. Пожарные не дали огню распространиться по всему помещению и потушили пожар на площади в один квадратный метр. Сгорело имущество жильцов.По информации пресс-службы ведомства, пострадал один человек.На происшествие выезжали 5 единиц техники, а также 14 человек личного состава.Дознаватели МЧС устанавливают причину пожара.