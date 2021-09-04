Злоумышленник, проживая в съемной квартире со своим родственником, воспользовался тем, что он уснул и забрал ключи от арендованного автомобиля такси «Киа Риа» стоимостью более 500 тысяч рублей.

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Таганскому району задержали мужчину, подозреваемого в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения.Установлено, что злоумышленник, проживая в съемной квартире со своим родственником, воспользовался тем, что он уснул и забрал ключи от арендованного им у собственника автомобиля такси «Киа Риа» стоимостью более 500 тысяч рублей. После этого он завел машину и совершил поездку, в ходе которой в проезде Энтузиастов он совершил мелкое ДТП, столкнувшись с электровелосипедом. В результате ДТП пострадавших нет.Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД обнаружили, что мужчина предъявил им водительское удостоверение на имя своего родственника и данным автомобилем управлял неправомерно. Транспортное средство было эвакуировано на штрафную стоянку, о чем уведомили собственника автомобиля. На водителя был составлен протокол по статье 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».Сотрудники уголовного розыска на Большой Андроньевской улице задержали подозреваемого – 26-летнего мужчину, приезжего из ближнего зарубежья, временно проживающего в столице. Установлено, что злоумышленник совершил угон данного автомобиля без цели хищения.По данному факту отделением дознания ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60