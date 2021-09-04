Президент России Владимир Путин поучаствовал в дискуссии Восточного экономического форума во Владивостоке. Он высказался по актуальной теме.

Президент России Владимир Путин поучаствовал в дискуссии Восточного экономического форума во Владивостоке. Он высказался по актуальной теме.Российский лидер дал политический пас японцам, претендующим на Курильские острова. Он спросил оппонентов: что с американскимиракетами у границ России?Презиент констатировал, что наличие данных территорий в составе нашей страны гарантирует безопасность дальневосточным границам России, поскольку соседствующая с нами Япония размещает у себя систему ПРО США. Не исключено, что если бы Курилы принадлежали японцам, они бы разместили американскиеракеты и там – под носом у нас.Президент добавил, что при диалоге о мирном договоре Россия должнаобеспечить себе мирное будущее. Москве необходимы гарантии того, что ракетные системы США не появятся возле ее границ. Такие вопросы Владимир Путин поставил перед японцами, но ответов пока от них не получено, передаетНапомним, Япония не признает суверенитета России надчетырьмя островами Курильской гряды.Токио на протяжении многих лет ведет диалог с нашей страной, прося отдать "северныетерритории", но Конституция России запрещает любое отчуждениерусских земель.