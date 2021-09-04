04.09.2021

2021-09-04 15:35:04

Самая загадочная лиственница растёт в Патриаршем саду

Вы знаете, что вовсе не берёзка символ природы России, а лиственница. Самое распространенное дерево в нашей стране, и одно из самых загадочных. Некоторые из загадок до сих пор остаются головоломкой для ботаников и лесоводов.



Фото на память об уходящем солнечном лете 2021. И где? В самом романтическом уголке Патриаршего.. Возможно, она не сразу бросается в глаза, среди других красот сада. Но ничего более величественного, как эта загадочная лиственница здесь точно нет. Татьяна Попова жительница Владимира: «Посидеть, помечтать, подумать..Очень красивое место, сказочное...волшебное».



Татьяна Попова любит гулять в Патриаршем с внуками , наблюдать как меняются пейзажи, как цветут растения, и сменяют друг друга в красках разные месяцы года. Но впервые узнала, что любимой лиственнице- более 100 лет. Живую свидетельницу истории развития юннатского движения во Владимире сотрудники Патриаршего называют "эстетической историческо-культурной ценностью". Причем не только для области, но и для всей России. Елена Майорова, старший педагог допобразования «Патриарший сад»: «Не сохранилось людей, которые могли бы пролить свет на историю, время посадки. Но вот наша бывшая сотрудница Бажанова рассказывала, что ее мама 22 года рождения будучи студенткой рабфака осенью 40-41 гг. здесь была на субботнике и сидела около лиственницы».



Значит, уже в то время дерево было не маленьким - делает выводы Елена Майорова, которая вместе с юными натуралистами занималась изучением и спасением уникального дерева. Исследовательская работа состоит тоже из 100 страниц: история, уход, множество старых фотографий. Установлено и предположительное время посадки - 20-е годы, когда в саду работали представители московской станции защиты растений. Если удалось определить возраст дерева, то его вид так и не известен. И всё из-за свойства лиственницы переопыляться. Отличается она от сородичей и необычной внешностью - сильно изогнутым стволом. Такие эксперименты с живыми растениями начали проводить еще в древности. Изначально в Египте и Месопотамии, а при Петре I и в России. Сегодня уже нетрудно представить себе дерево, выращенное в форме человека или живой мебели. Все это чудеса природы и плод человеческой фантазии и труда. Елена Майорова, старший педагог допобразования «Патриарший сад»: «Искусство топиарии стало сегодня классикой ландшафтного дизайна ..но оно не перестало эволюционировать и вот в начале 20 века научились управлять формой растущих деревьев. И вот придание стволу дерева формы получило название арбоскульптуры. Сегодня в России это очень актуальное направление».



То, как выглядит 100-летняя лиственница сегодня - первый опыт Арбоскульптуры во Владимирском регионе. В этом её неповторимость. И так важно сохранить этот памятник природы. Еще у молодого деревца были обрезаны нижние ветви, и оно медленно нарастало в толщину. сделав ствол гибким. Под тяжестью снега и природных условий угол сгиба бессучковой зоны дерева опустился в итоге на 110-120 градусов сегодня, что создало не только неповторимый вид , но привело и к проблемам. Елена Майорова, старший педагог допобразования «Патриарший сад»: «Дерево кажется очень большим . Хотя у него всего 4 основных ветки: они ориентированы на северо-восток, восток , запад и на юг. Диаметр кроны 6 м. Площадь проекции кроны 33 кв. м. Держать такую крону сложно. Есть риск слома. Оказывается внутри еще и огромная полость - протяженностью 2 метра. И чтобы этого не случилось - сделали стойку».



Любое дерево - живой организм. А значит ему нужно свое профессиональное "здравоохранение", замечает Елена Майорова. Но специалистов высокого класса не хватает. Любой эксперимент невозможен без ошибок. Сегодня раритет Патриаршего переживает не лучшие времена, несмотря на лечение и тщательный уход . И, к сожалению , ее жизненный цикл скоро будет завершен. А ведь лиственницы могут жить до 500 и даже 900 лет. Елена Майорова, старший педагог допобразования «Патриарший сад»: «Мы насчитали 24 спила. на стволе. И одно из них очень крупное - видите? Неправильно сделанное, задета была древесина. Эта рана осталась незаживающей».



И таких ран больше 20. Включая повреждение корневой шейки, фузариозное увядание, морозобоины и двухметровую полость с разрушающейся древесиной внутри. А еще и каменные тиски на земле, не позволяющие корням достаточно развиваться и получать кислород - современные реалии городской цивилизации. На улицах Владимира деревья переживают те же проблемы . Поэтому и долго не живут. Елена Майорова, старший педагог допобразования «Патриарший сад»: «Отсутствие приствольного круга , его практически нет , все в бетоне, камне, сухой воздух. Новогодние украшения тоже плохо сказываются, на хвойных деревьях».



До 70-х годов под Лиственницей не было никакого мощения, как и под всеми деревьями в городе. Территория вокруг была просто обсыпана толченым кирпичом. И скамейки стояли в отдалении, сохраняя внутреннее пространство дерева. Не было и такой антропогенной нагрузки. Сейчас же все хотят дотронутся до узорчатых веточек. Своими силами сотрудникам сада трудно справиться. Но появилась надежда: Патриарший получил в подарок от известного предпринимателя японскую лиственницу. Она еще совсем молодая - ей 12 лет , но садоводы хотят рискнуть и создать из нее подобие столетней красавицы. Михаил Артамкин лаборант отдела "Зелёной лаборатории" Патриаршего сада: «Дерево-эндемик острова Хонсю в Европу было завезено в 1861, и начали его культивировать в Россию - попало в 1880-м. Сначала я, наоборот, поддерживал ее в вертикальном положении, а потом по совету специалиста мы решили согнуть ее, чтобы она создавала тень на лавочку».



Скоро в саду появится еще одно эффектное место для отдыха..Заглянем сюда весной. Ведь японская лиственница - ни что иное, как полярная роза. Та, что с первой оттепелью подарит владимирцам красно-розовые бутоны.



Татьяна Воронцова . Егор Герасимов. Илья Хлудов . Вести- Владимир.