В Александрове перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в убийстве знакомой. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Владимирской области. По версии следствия, 16 мая подозреваемый ..

В Александрове перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в убийстве знакомой. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Владимирской области.По версии следствия, 16 мая подозреваемый пришел навестить соседку своих друзей, у которых он распивал спиртное. Придя в гости, он обнаружил, что женщина пьяна, и предложил ей в течение часа навести порядок, иначе он примет меры.Вернувшись, мужчина увидел в квартире беспорядок, и решил избить её битой. Труп знакомой он завернул в ковёр и вывез в карьер. На следующий день тело погибшей обнаружили местные жители.«Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано для рассмотрения Александровский городской суд», - резюмировали в Следкоме.