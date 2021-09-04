В 16-07 4 сентября в центре Владимира загорелся хододильник. Оборудование задымилось на открытой торговой площадке, расположенной на улице Большая Московская, у дома №27. На момент прибытия ..

В 16-07 4 сентября в центре Владимира загорелся хододильник. Оборудование задымилось на открытой торговой площадке, расположенной на улице Большая Московская, у дома №27.На момент прибытия пожарных наблюдался дым из холодильного оборудования с мороженым. Сотрудники МЧС потушили огонь на площади один квадратный метр. Пострадавших нет.На пожар происшествие выезжали 3 единицы техники, а также 10 человек личного состава. Дознаватели устанавливают причину возгорания.