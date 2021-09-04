В Коврове прокуроры наказали администрацию рынка «Первомайский» на нарушения правил пожарной безопасности. «В помещениях выявлены многочисленные факты нарушений, связанных с их ..

В Коврове прокуроры наказали администрацию рынка «Первомайский» на нарушения правил пожарной безопасности.«В помещениях выявлены многочисленные факты нарушений, связанных с их несоответствием установленным требованиям. Руководству рынка вносилось представление. Виновные привлечены к дисциплинарной ответственности, но в порядок торговые площади не привели. Прокурор направил в суд иск с целью обязать МУП устранить недостатки. Суд удовлетворил требования надзорного органа», - рассказали в прокуратуре Владимирской области.Решение суда в законную силу пока не вступило.