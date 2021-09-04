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<a href="https://33live.ru/novosti/04-09-2021-v-murome-na-mesyac-otmenili-shest-avtobusnyx-rejsov-v-navashino.html" target="_blank">В Муроме на месяц отменили шесть автобусных рейсов в Навашино</a> - Во Владимирской области на месяц отменили шесть рейсов по маршруту «Муром-Навашино». Об этом сообщает сайт владимирского автовокзала. Автобусы с отправлением из Мурома в 08:00,10:00,12:00,14:10,17:00 и ..