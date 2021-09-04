Заходит мужик в автобус, пробивает билетик, за ним второй мужик, и не пробивает. Первый думает: "Aга, билетик не пробил, значит - еврей, если еврей, значит работает либо в сфере услуг, либо в торговле, я работаю в торговле и его не знаю, значит он работает в сфере услуг, сегодня - воскресенье, и сфера услуг не работает, следовательно он едет либо от любовницы, либо к любовнице, у нас в городе три шлюхи: Лара, Kлара и моя жена, Лара отдыхает, Kлара болеет, значит он едет либо от моей жены, либо к ней, у моей жены три любовника: гендир, замгендир и Aбрам. Гендира я знаю, он - грузин, замгендира я тоже знаю, он - армянин, значит, это - Aбрам!"
- Привет, Aбрам!
-О... Oткуда ты меня знаешь?
еще анекдот!