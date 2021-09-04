Как прошла командировка владимирских пожарных в Нижегородскую область? Ответ на этот вопрос прозвучал на встрече местных спасателей с журналистами. В опасной командировке был и Максим

Как прошла командировка владимирских пожарных в Нижегородскую область? Ответ на этот вопрос прозвучал на встрече местных спасателей с журналистами. В опасной командировке был и Максим Уколов. Пожарный из Вязников – один из тех, кто попал в огненное кольцо в одном из кварталов Мордовского заповедника. По его словам, пожарные не унывали ни на секунду. Максим Уколов,