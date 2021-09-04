Во Владимирской области нарушителей правил дорожного движения начнут «ловить» при помощи дронов. Об этом стало известно по итогам совещания по вопросам безопасности на дорогах. «О работе ..

Во Владимирской области нарушителей правил дорожного движения начнут «ловить» при помощи дронов. Об этом стало известно по итогам совещания по вопросам безопасности на дорогах.«О работе беспилотника водителей будут предупреждать сервисы «Яндекса». Осознание контроля поможет дисциплинировать любителей высоких скоростей и снизить количество аварий на региональных трассах», - прозвучало на заседании.Напомним, что сейчас на автомагистралях области установлено 99 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. До конца года планируется увеличить их до 145. Среди них 77 стационарных, 20 передвижных и два мобильных. Для сравнения, в 2017 году в регионе использовались всего 23 камеры.Ещё одна предлагаемая новация – оборудование проекционных пешеходных переходов. Серая одежда, серый асфальт, серость вокруг – пешеход на дороге практически незаметен.«Проекционные светящиеся «зебры» помогли бы радикально решить эту проблему и снизить смертность на дорогах», - уверены власти.Добавим, что на М‑7 решено установить больше барьерных ограждений, нанести вибро-шумовые полосы и дорожную разметку, а также сделать дополнительную иллюминацию у светофоров для привлечения внимания автомобилистов.