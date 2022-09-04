Союз частных музеев и коллекционеров и Российский союз туриндустрии провели совместное заседание,...

Союз частных музеев и коллекционеров и Российский союз туриндустрии провели совместное заседание, на котором подвели итоги второго этапа формирования перечня частных музеев, рекомендованных для туристического показа.По его итогам рекомендованный перечень объектов туристического показа пополнили 45 музеев, в том числе четыре из Владимирской области: Музей Дом Пейзажа имени И. И. Левитана; Музей восковых фигур; Музей ложки; Дом-музей фабриканта-шелковика С. И. Думнова.При формировании списка, в первую очередь учитывались критерии, обеспечивающие удобство и надежность выполнения договорных обязательств между музеями и туроператорами. Это способность одновременно принимать группы до 40 человек, наличие автобусной парковки в шаговой доступности, наличие расчетного счета.Фото: https://www.pxfuel.com/