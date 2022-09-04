Союз частных музеев и коллекционеров и Российский союз туриндустрии провели совместное заседание,...
Союз частных музеев и коллекционеров и Российский союз туриндустрии провели совместное заседание, на котором подвели итоги второго этапа формирования перечня частных музеев, рекомендованных для туристического показа.
По его итогам рекомендованный перечень объектов туристического показа пополнили 45 музеев, в том числе четыре из Владимирской области: Музей Дом Пейзажа имени И. И. Левитана; Музей восковых фигур; Музей ложки; Дом-музей фабриканта-шелковика С. И. Думнова.
При формировании списка, в первую очередь учитывались критерии, обеспечивающие удобство и надежность выполнения договорных обязательств между музеями и туроператорами. Это способность одновременно принимать группы до 40 человек, наличие автобусной парковки в шаговой доступности, наличие расчетного счета.
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