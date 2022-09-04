Где еще побывать в Суздальском районе? Конечно в доме-музее кинодокументалиста Владимира Ишутина....
Где еще побывать в Суздальском районе? Конечно в доме-музее кинодокументалиста Владимира Ишутина. Летописца владимирской земли не стало в 2013-м! Но в его мастерской в Суздале до сих пор всё по-прежнему, как при жизни мастера. Смотрим вместе с Верой Куликовой.
- Мы в гостях у Владимира Ивановича Ишутина. Это его работы! Давайте посмотрим!
За деревянной калиткой уютного дома в Суздале гостей встречают Дюрер, Сезанн и еще десяток рыцарей мирового искусства. Скульптуры из глины и камня.
Галина Ишутина, жена заслуженного деятеля искусств России Владимира Ишутина:
- Вот можете узнать Владимира Яковлевича Юкина. Можете узнать Владимира Яковлевича. Боря Французов. Это наш режиссер со студии Мурат Алиевич Алиев. Ну, Пушкин как вы узнаёте!
Впервые во Владимир оператор Ишутин приехал к другу, с которым учился во ВГИКе.
Галина Ишутина, жена заслуженного деятеля искусств России Владимира Ишутина:
- Город ему очень понравился. А потом в душе он художник и сразу же познакомился с художниками. И, конечно, понял, что он должен жить здесь! Поэтому из Молдавии переехал сюда.
Заслуженный деятель искусств России Владимир Ишутин во Владимирской области жил и работал с 1974 года. Первый сюжет сделал о художниках. Они были близки Владимиру Ивановичу. Сам увлекался рисованием с детства и даже несколько раз поступал в художественный институт.
Галина Ишутина, жена заслуженного деятеля искусств России Владимира Ишутина:
- Познакомился он впервые с Леоновым. Володей Леоновым, а тот уже познакомил с Борисом Французовым, то есть в первую очередь с художниками. И первые фильмы были, конечно, о художниках, но надо сказать, что художников он снимал как никто другой из операторов студии!
С кистью и карандашом Владимир Ишутин не расставался никогда. Вместе с владимирскими художниками ездил на пленэры. В доме в Суздале, который построил для родителей, организовал мастерскую.
Галина Ишутина, жена заслуженного деятеля искусств России Владимира Ишутина:
- Много очень знакомых людей. Много суздальцев рисовал. Вот,например, Юрий Юрьевич Юрьев. Звонарь. Может я повторюсь, но рисовал за один прием! Вот автопортрет.
Занятия живописью, графикой, скульптурой, фотографией для Ишутина были отдушиной. Все основное время Владимир Иванович отдавал работе на Ленинградской студии документальных фильмов. Снимать кино Ишутин начал с 18 лет. За полвека работы оператором снял более трехсот сюжетов. В том числе о людях Владимирской области. Рабочих, инженерах, строителях, врачах. Это всего лишь небольшой фрагмент из интервью с первым губернатором области Юрием Власовым. Здесь можно услышать как Владимир Иванович настраивает собеседника на разговор.
Заслуженный деятель искусств России Владимир Ишутин:
- Хотел бы вас попросить отвечать. Отвечать вы можете как вашей душе угодно. Хотите образно, хотите блоками, хотите философски. Хотите шуткой. Это полностью все. Ни в коем случае не подумаете, что нам нужно что взять и научно досконально раскрыть этот букет. Не надо. Есть вопросы, которые. Поэтому первый вопрос такой. Вот как будем жить дальше?!
Юрий Власов, губернатор Владимирской области в 1990-х годах:
- Ну вы сразу с такого вопроса начали. Понимаете это настолько частый в последнее время задают. Настолько много на него отвечают! Что как будем жить дальше ни у кого вопроса не возникает. Уже все знают как жить дальше.
В этой комнате при жизни Владимира Ивановича были только картины. Галина Михайловна-жена кинооператора, вместе с которой они прожили почти четыре десятка лет, сейчас организовала здесь постоянную экспозицию посвященную операторскому делу. Здесь вместе с фотографиями, дипломами и наградами Владимира Ивановича атрибуты кинодела. Осветительные приборы и, конечно, кино- и видеокамеры, на которых работал мастер.
Галина Ишутина, жена заслуженного деятеля искусств России Владимира Ишутина:
- Вот этой камерой работал Владимир Иванович.Камера называется Конвас. Она была создана в 1948 году. Это советская камера. Камера довольно таки тяжелая. 5 с лишним кг. И вот представьте Владимиру Ивановичу где-то на заводе всегда на вытянутой руке над головами снимать.
Операторы, режиссеры, киношники, художники любили приезжать к Владимиру Ишутину. Собирались вот за этим столом. Его тоже сделал сам Владимир Иванович, как и многое в доме. Про таких людей говорят рукастые. Владимир Иванович был человеком неугомонным. Даже уйдя на пенсию, не мог оставаться без дела. Начал писать книги об известных владимирских людях. В серии "Люди земли Владимирской" вышло 8 книг.
Владимира Ивановича не стало в 2013-м. В память о нем жена кинооператора написала 9 книгу и посвятила своему другу и мужу Владимиру Ишутину.
Вера Куликова, Андрей Синягин. Вести-Владимир.