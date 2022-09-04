Где еще побывать в Суздальском районе? Конечно в доме-музее кинодокументалиста Владимира Ишутина....

Где еще побывать в Суздальском районе? Конечно в доме-музее кинодокументалиста Владимира Ишутина. Летописца владимирской земли не стало в 2013-м! Но в его мастерской в Суздале до сих пор всё по-прежнему, как при жизни мастера. Смотрим вместе с Верой Куликовой.- Мы в гостях у Владимира Ивановича Ишутина. Это его работы! Давайте посмотрим!За деревянной калиткой уютного дома в Суздале гостей встречают Дюрер, Сезанн и еще десяток рыцарей мирового искусства. Скульптуры из глины и камня.Галина Ишутина, жена заслуженного деятеля искусств России Владимира Ишутина:- Вот можете узнать Владимира Яковлевича Юкина. Можете узнать Владимира Яковлевича. Боря Французов. Это наш режиссер со студии Мурат Алиевич Алиев. Ну, Пушкин как вы узнаёте!Впервые во Владимир оператор Ишутин приехал к другу, с которым учился во ВГИКе.Галина Ишутина, жена заслуженного деятеля искусств России Владимира Ишутина:- Город ему очень понравился. А потом в душе он художник и сразу же познакомился с художниками. И, конечно, понял, что он должен жить здесь! Поэтому из Молдавии переехал сюда.Заслуженный деятель искусств России Владимир Ишутин во Владимирской области жил и работал с 1974 года. Первый сюжет сделал о художниках. Они были близки Владимиру Ивановичу. Сам увлекался рисованием с детства и даже несколько раз поступал в художественный институт.Галина Ишутина, жена заслуженного деятеля искусств России Владимира Ишутина:- Познакомился он впервые с Леоновым. Володей Леоновым, а тот уже познакомил с Борисом Французовым, то есть в первую очередь с художниками. И первые фильмы были, конечно, о художниках, но надо сказать, что художников он снимал как никто другой из операторов студии!С кистью и карандашом Владимир Ишутин не расставался никогда. Вместе с владимирскими художниками ездил на пленэры. В доме в Суздале, который построил для родителей, организовал мастерскую.Галина Ишутина, жена заслуженного деятеля искусств России Владимира Ишутина:- Много очень знакомых людей. Много суздальцев рисовал. Вот,например, Юрий Юрьевич Юрьев. Звонарь. Может я повторюсь, но рисовал за один прием! Вот автопортрет.Занятия живописью, графикой, скульптурой, фотографией для Ишутина были отдушиной. Все основное время Владимир Иванович отдавал работе на Ленинградской студии документальных фильмов. Снимать кино Ишутин начал с 18 лет. За полвека работы оператором снял более трехсот сюжетов. В том числе о людях Владимирской области. Рабочих, инженерах, строителях, врачах. Это всего лишь небольшой фрагмент из интервью с первым губернатором области Юрием Власовым. Здесь можно услышать как Владимир Иванович настраивает собеседника на разговор.Заслуженный деятель искусств России Владимир Ишутин:- Хотел бы вас попросить отвечать. Отвечать вы можете как вашей душе угодно. Хотите образно, хотите блоками, хотите философски. Хотите шуткой. Это полностью все. Ни в коем случае не подумаете, что нам нужно что взять и научно досконально раскрыть этот букет. Не надо. Есть вопросы, которые. Поэтому первый вопрос такой. Вот как будем жить дальше?!Юрий Власов, губернатор Владимирской области в 1990-х годах:- Ну вы сразу с такого вопроса начали. Понимаете это настолько частый в последнее время задают. Настолько много на него отвечают! Что как будем жить дальше ни у кого вопроса не возникает. Уже все знают как жить дальше.В этой комнате при жизни Владимира Ивановича были только картины. Галина Михайловна-жена кинооператора, вместе с которой они прожили почти четыре десятка лет, сейчас организовала здесь постоянную экспозицию посвященную операторскому делу. Здесь вместе с фотографиями, дипломами и наградами Владимира Ивановича атрибуты кинодела. Осветительные приборы и, конечно, кино- и видеокамеры, на которых работал мастер.Галина Ишутина, жена заслуженного деятеля искусств России Владимира Ишутина:- Вот этой камерой работал Владимир Иванович.Камера называется Конвас. Она была создана в 1948 году. Это советская камера. Камера довольно таки тяжелая. 5 с лишним кг. И вот представьте Владимиру Ивановичу где-то на заводе всегда на вытянутой руке над головами снимать.Операторы, режиссеры, киношники, художники любили приезжать к Владимиру Ишутину. Собирались вот за этим столом. Его тоже сделал сам Владимир Иванович, как и многое в доме. Про таких людей говорят рукастые. Владимир Иванович был человеком неугомонным. Даже уйдя на пенсию, не мог оставаться без дела. Начал писать книги об известных владимирских людях. В серии "Люди земли Владимирской" вышло 8 книг.Владимира Ивановича не стало в 2013-м. В память о нем жена кинооператора написала 9 книгу и посвятила своему другу и мужу Владимиру Ишутину.Вера Куликова, Андрей Синягин. Вести-Владимир.