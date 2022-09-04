Астролог Лилия Любимова рассказала, что звезды пророчат нам на следующей неделе – с 5 по 11 сентября 2022 года.

Астролог Лилия Любимова рассказала, что звезды пророчат нам на следующей неделе – с 5 по 11 сентября 2022 года.Делаемрывок! Чтобы сентябрь не разочаровал, ему нужен хороший старт. И главнаяастрологическая новость недели в том, что активизироваться нужно здесь исейчас. Прямо вот с этой самой минуты. Иначе опоздаете!Звездысоздадут нам все условия для того, чтобы мы серьезно и активно занялисьтекущими делами. В понедельник к Солнцу в Деве присоединится Венера. Дева –самая деловая и усидчивая в зодиаке, так что сейчас будет гораздо прощепогружаться в рутину, чем, например, в августе, когда Венера во Льве желаланаряжаться и развлекаться.Венерав Деве придаст нам желания навести порядок, исключить бессмысленные движения,делать все не быстро, но зато на совесть. С ней вам будет легко не толькосоставлять расписания и планы, но еще и выполнять их. Она поможет соблюдатьбаланс, отлично выглядеть, удачно сходить к парикмахеру или к врачу, придерживатьсяЗОЖ и выбирать достойные товары на шопинге.среду на помощь придут Луна, Меркурий и Марс, которые объединятся в мощное триои создадут идеальные условия для любой интеллектуальной деятельности. Именно вэтот день стоит идти на собеседование, вести переговоры, продавать и покупать, публичновыступать, подавать документы, погружаться в сложную информацию.пятнице поторопитесь сделать все самое важное в учебе, работе, коммуникациях иделах, связанных с бумагами. Потому что в субботу вся эта помогающая энергияпланет превратится в тыкву: Меркурий станет ретроградным, а Луна достигнет фазыполнолуния.Такчто выходные сам бог велел провести неспешно и спокойно, но лучше не лениться –Дева этого не любит. Если вы захотите разобрать свой гардероб, заняться стиркойили сходить за грибами, планеты ответят полным одобрением.ОвенЧембы вы ни занимались, помните о балансе – любые крайности сейчас не толькопомешают, но и навредят. Солнце и Венера в Деве призывают к благоразумию, аМеркурий в Весах – к гармонии в отношениях. Выходные проведите без излишеств веде и алкоголе, ваше здоровье сейчас – самый главный приоритет.ТелецДляТельцов все самое интересное припрятано в конце недели, когда ваш Уран и Солнцев Деве законнектятся. Это случится в воскресенье. А всю неделю вам будут легкодаваться дела, в которых у вас есть свобода выбора. В свою очередь творчество,уход за внешностью, спорт и занятия с детьми будут лечить стресс.БлизнецыСамыйудачный для вас день среда, когда умственные способности Близнецов будут напике. В этот день вы решите любые текущие задачи, причем не особо напрягаясь.Но с началом ретро Меркурия все изменится, поэтому есть смысл создать задел набудущее. Сделать важные покупки для дома нужно не позже четверга.РакСосреды по пятницу включительно Солнце будет усиленно помогать Ракам в поездках,учебе и коммуникациях, этим нужно обязательно воспользоваться – другой такойслучай представится нескоро. Полнолуние в Рыбах может вызвать колебаниянастроения, поэтому выходные лучше освободить от важных дел.ЛевЗвездыактуализировали финансовую сферу Львов, но есть одно важное обстоятельство: увас мало времени. Постарайтесь сделать все самое важное на этой неделе, чтобыпотом двигаться по накатанной. В среду вы будете удачливы в коммуникациях, а ввыходные наоборот, лучше сократить общение и побыть в тишине.ДеваВашзнак в эпицентре событий, тут уж ничего не поделаешь – так часто бывает всентябре. Венера будет помогать быть услышанными и понятыми, а Меркурий –быстро находить все самое выгодное. Полнолуние расставит точки над i в партнерских союзах,будьте готовы выходные посвятить своим парным отношениям.ВесыМеркурийв вашем знаке в субботу остановится окончательно и начнет пятиться назад. Этоизменит ваш настрой и усилит желание решать свои внутренние проблемы, а невнешние. К этому же призывают вас и Венера, и Солнце в Деве. Сократитепубличность, пришло время для размышлений и тихих осенних вечеров.СкорпионСолнценамекает на дружескую поддержку, а Меркурий на закулисные переговоры. Должнобыть, вам сейчас не хочется жить напоказ, и это нормально, главное не делатьто, за что вам когда-то будет стыдно. Полнолуние принесет творческие идеи ижелания, которые должны отлежаться – не торопитесь их осуществлять.СтрелецВенераусилит ваши амбиции, которые уже и без того разогреты Марсом и Солнцем. Что ж,у вас есть целая неделя на серьезный прорыв в делах, которые вы запланировали. Полнолуниепривлечет внимание к делам дома и семьи, а воскресенье будет соблазнятьразвлечениями. Соблюдайте во всем меру!КозерогСолнцеи Венера в земном знаке усилят ваши позиции и придадут уверенности в себе. Васждет позитивная неделя, когда амбиции будет легко реализовать. Но будьте готовык тому, что 10 сентября ретро Меркурий поставит их на паузу. В выходныеисключите поездки по городу и покупки – для них удачное время среда и четверг.ВодолейЗастопорившийсяМеркурий может стать препятствием для дел, творческих проектов и хлопот,связанных с детьми. Поэтому ваша задача: успеть сделать все самое важное допятницы. В четверг возможен обвал настроения (не пугайтесь, это быстропройдет). Выходные – дни отличных заработков и… огромных трат!РыбыНеделязакончится полнолунием в вашем знаке, а значит, подведением итогов минувшегополугодия. Найдите за что себя похвалить! Солнце и Венера в Деве дадут хорошиешансы на перемены в личной жизни – вы сможете достичь гармонии. Самаярискованная тема недели: финансы. Тут вам нужно быть осторожными!