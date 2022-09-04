Это день памяти Грузинской иконы Божьей Матери.

Это день памяти Грузинской иконы Божьей Матери.ИсторияИзначально икона находилась в Грузии, однако в пятнадцатом веке ее перевезли в Персию. В то время персы приторговывали православными святынями, а потому через несколько лет образ попал в Россию, где был приобретен Стефаном Лазаревым. Однако у купца святыня надолго не задержалась – вскоре она была передана в Красногорскую обитель. Оказалось, что портрет Богородицы обладал чудодейственными силами. Так, слепой и глухой монах после молитвы перед образом обрел слух и зрение. А в семнадцатом веке было принято ежегодно праздновать день Грузинской Иконы Божьей Матери 4 сентября.Традиции и обычаиСлава чудотворной иконы разлетелась по всем уголкам Руси. По традициям, крестные ходы проводились с образом Божьей Матери. Причем распространялось это как на крупные, так и на маленькие города. Также традиционно образ приносили каждый год в Архангельск, чтобы освятить город.Чем помогает и как молитьсяПринято считать, что Грузинская Икона Божьей Матери помогает всем, кто верит в Господа. К святому лику обращаются женщины, которые отчаялись забеременеть. Также икона помогает людям, страдающим от тяжелых заболеваний, например, онкологии. Для обращения к Богородице можно прочитать тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея "Грузинской".