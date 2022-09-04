Обаятельная блондинка Мария Порошина умеет готовить быстро и вкусно. Она представила коронный рецепт румяной сдобы – луковый пирог.

Обаятельная блондинка Мария Порошина умеет готовить быстро и вкусно. Она представила коронный рецепт румяной сдобы – луковый пирог.Звезда отечественной киноиндустрии Мария Порошина не заморачивается с покупкой дорогостоящих ингредиентов для своих кулинарных изысков. Ароматную выпечку можно приготовить при наличии скромного набора продуктов. Луковый пирог по рецепту актрисы точно не ударит по кошельку!ИнгредиентыБелый репчатый лук — 1 кгСметана — 400-500 гЯйца куриные — 3 шт.Сливочное масло — 125 гМука — 1-2 стаканаРастительное масло — 3 столовых ложкиСоль, сахар и молотый красный перец по вкусуСпособ приготовленияДля теста размягченное масло добавляем в муку и замешиваем не слишком липкую массу, предварительно посолив. Оставляем в холодильнике на 60 минут.Параллельно готовим начинку для нашего пирога. Как Мария Порошина чистим лук, нарезаем полукольцами и высыпаем в отдельную миску. Кладем примерно по половине чайной ложки перца, соли и сахара. Состав перемешиваем и обжариваем на сковороде с тремя ложками растительного масла. Далее взбиваем сметану с яйцами. Заливаем массой лук, повторно все перемешиваем.Охлажденное тесто раскатываем, распределяем по форме для запекания, выкладываем по центру начинку, а краешки подгибаем. Ставим луковый пирог в духовку на 185 градусов до готовности.Готово! Мария Порошина дала проверенный рецепт, поэтому при соблюдении всех условий божественный вкус обеспечен. Луковый пирог отлично подойдет и для семейного застолья, и для приема гостей, и для дружеских вечерних посиделок.