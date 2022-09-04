Он сорвался с горы при восхождении на Ключевскую сопку.

На Камчатке при восхождении на вулкан погиб 34-летний альпинист из Гусь-Хрустального Максим Соловьев. Об этом сообщил Telegram-каналаСообщение о происшествии, в котором погибли шесть туристов, распространилось вчера по федеральным лентам новостей. Всего группа состояла из 12 человек, которые отправились покорять Ключевскую сопку. Шестеро сорвались при восхождении на гору.Известно, что четыре альпиниста ждут помощи спасателей на отметке 4000 метров. Их гид Андрей Мищенко сломал ногу. Связь поддерживается через спутниковый телефон. Ещё двое членов команды спустились на высоту 3300 и ждут помощи в домике. Спасательная операция продолжается.