Напомним, что с начала лета это 42 трагедия на воде во Владимирской области.

Найденный на озере Дудорово числился в списке пропавших без вести. Об этом рассказали коллеги из изданияИнформацию СМИ сообщили знакомые погибшего. Ранее мужчина уже изчезал на несколько дней. Весной он уехал из дома на машине и перестал выходить на связь. Однако если в прошлый раз «потеряшку» нашли живым, то на сей раз владимирец погиб.Напомним, что его тело нашли рано утром 3 сентября. Причины смерти уточняются. Полиция проводит проверку криминальной версии произошедшего.Напомним, что с начала лета это 42 трагедия на воде во Владимирской области.