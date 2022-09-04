В народной традиции 4 сентября носил название Агафонов день или день Агафона-Огуменника. Наши...

В народной традиции 4 сентября носил название Агафонов день или день Агафона-Огуменника.Наши предки верили в примету, что нельзя делать 4 сентября в день Агафона Огуменника друг другу подарки, даже если на эту дату выпало какое-то важное и значительное торжество. Согласно старинному поверью, тот, кто нарушит запрет – подарит или примет подарок в Агафонов день – может накликать на себя большую беду. По этой причине лучше перенести праздник на другое время. Если же это невозможно, то подарки 4 сентября все равно дарить не рекомендуется.Что нельзя делать:Нельзя ходить в лес. Сегодня в нем Леший наводит порядки, и тот, кто посмеет ему помешать, будет наказан: лесной дух заведет в чащу, из которой невозможно выбраться, или же нашлет на путника голодных хищников.Незамужним девушкам 4 сентября нельзя выходить из дома, поскольку нечистая сила может себе в жены забрать.Нельзя в этот день кому-либо отказывать в просьбах, а также замышлять зло.4 сентября девушкам и женщинам нельзя есть до заката солнца, иначе вместе с едой и красота пропадет.Народные приметы:Солнечный день – к теплой осени.Обилие грибов в лесу предвещает бесклевье рыбы.Если туман быстро рассеивается в лучах солнца – хорошая погода устанавливается надолго.Много орехов и мало грибов – зима будет суровой и снежной.Если в этот день сделать доброе дело – оно вернется к вам трижды.Дарить и принимать подарки 4 сентября – к мелким неприятностям.Фото: https://www.pxfuel.com/