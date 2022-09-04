На Камчатке при восхождении на Ключевскую сопку погибли шесть туристов. Тургруппа из 12 человек...

На Камчатке при восхождении на Ключевскую сопку погибли шесть туристов. Тургруппа из 12 человек начала восхождение 3 сентября. На отметке около 4000 метров пять человек погибли из-за падения с высоты, а через несколько часов умер еще один турист, находившийся без сознания. Двоим участникам похода удалось добраться до базового лагеря, который находится на высоте 3300 метров, еще четверо остаются на высоте более 4000 метров.К туристам повторно отправили вертолет — в первый раз он не смог приземлиться возле лагеря из-за погодных условий и вернулся. Также к лагерю выдвинулась наземная группа спасателей.фото: telegram канал