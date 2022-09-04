Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев, приглашает всех желающих на запланированную...

Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев, приглашает всех желающих на запланированную четвертую прямую линию.Александр Авдеев сообщает, о том, что постарается максимально обсудить вопросы, накопившиеся за промежуток от предыдущей прямой линии, и взять в работу новые вопросы, которые появятся.Прямая линия состоится 6 сентября в 17:30 на телеканале « Россия 24- Владимир». Вопросы можно оставить в соцсети ВКонтакте на странице Администрации Владимирской области, где анонсирована прямая трансляция.