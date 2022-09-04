На федеральной трассе М-7 в черте города Покров с понедельника возобновляется прерванный ремонт...

На федеральной трассе М-7 в черте города Покров с понедельника возобновляется прерванный ремонт дороги.Упрдор «Москва — Нижний Новгород» сообщает, что больше не имеет технологической возможности держать паузу и вынужден возобновить работы по плановому ремонту, чтобы трасса М-7 в черте города Покрова окончательно не утратила статус федеральной дороги.С 5 сентября дорожники начнут подготовку, в том числе по организации временных схем движения на наиболее поврежденных отрезках. Активные работы начнутся 11 сентября и продлятся до 1 декабря.Объезд ремонтируемого участка для транзитного транспорта возможен по региональным дорогам через «Колокшу – Ставрово – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики», а также «Кольчугино – Киржач».Фото: https://www.pxfuel.com/