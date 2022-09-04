Этим юным мальчишкам и девчонкам, участникам военно-патриотического лагеря, на всю жизнь запомнится...

Этим юным мальчишкам и девчонкам, участникам военно-патриотического лагеря, на всю жизнь запомнится лето 2022. Еще бы! Они совершили свой первый прыжок с парашютом. Давайте вместе с ними ощутим прелесть полета и проводим это лето.В этом лагере у детей почти нет свободного времени. Распорядок дня насыщен активностями и максимально приближен к армейским будням: строевая и огневая подготовка, основы радиопеленгации, спортивного ориентирования и оказания первой медицинской помощи. Патриотическое воспитание подрастающего поколения - одна из важнейших задач образования, уверены руководители смены.Максим Карзанов, начальник военно-патриотического лагеря "Юный парашютист":- Дети преображаются, становятся самостоятельными. У них повышается чувство коллективной ответственности. Здесь уже папы, мамы нет, здесь они уже расположены сами себе. И самые такие качества положительные, которые у них есть в жизни, они проявляются.Ключевой и самым ответственной этап для юношей и девушек в возрасте от 14 до 18 лет - самостоятельный прыжок с парашютом. В небо пускают только после тщательного инструктажа и практических тренировок.Кристина Сидорова, ученица 9 класса школы села Рождествено Собинского района:- Сначала были лекции, а потом была уже практика. То есть нам всё рассказали: от истории, как появился парашют, до того как надо приземляться уже.Ступить в пустоту почти на километровой высоте - не всем взрослым под силу. Юные парашютисты признаются, перед прыжком каждый испытывал лёгкий мандраж. Побороть страх кому-то помогали шутки, кто-то пел. Дима Домахин рассказывает: за секунду ДО - будто вся жизнь пронеслась перед глазами.Дмитрий Домахин, ученик 8 класса школы №2 им И.Е. Жукова г. Владимира:- Качало, было страшно, сердце в пятки. Потом, так как я выпрыгивал последним, я вижу просто эмоции других. Как они видят вот то пространство пустое и небо, как их выкидывают оттуда, из самолёта. Потом я выпрыгиваю. Резкий адреналин. Быстро среагировал - выдернул кольцо. И дальше постепенно успокаивался.С высоты земля кажется маленькой и в то же время - невероятно большой. Юные парашютисты видят город с нового ракурса. Внизу их не без волнения, но с чувством гордости ждут наставники и родные.Елена Ширканова, сотрудник мемориального дома-музея Н.Е Жуковского:- Когда мы смотрим в небо, когда наши дети летели на самолете, когда они совершали этот героический прыжок с парашютом. Наверное, сразу приходят слова Жуковского, хочется процитировать: "Человек не имеет крыльев, но я думаю, он полетит, опираясь не на силу мускулов, а на силу своего разума.После приземления каждый получил свидетельство парашютиста. Для ребят это был первый прыжок, но многие готовы брать новые высоты и уже планируют снова вернуться в небо.Максим Калашников, Александр Чунаев. Вести-Владимир.