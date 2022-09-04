В центре Владимира рухнувшее дерево повредило две иномарки. По словам очевидцев, это произошло 2...

В центре Владимира рухнувшее дерево повредило две иномарки.По словам очевидцев, это произошло 2 сентября на улице Садовой. Липа упала на «Киа» и «Тойоту». У одного авто оторвано боковое зеркало, помята крыша, капот, фары и исцарапан кузов.Причиной происшествия стал сильный ветер. Местные жители отмечают, что не первый раз просили управляющую компанию спилить дерево, но так и не добились результата. Теперь владельцы машин намерены подать иск в суд. По оценке хозяина Kia Cerato, ремонт может обойтись в сумму до 500 тысяч рублей.Фото: https://www.pxfuel.com/