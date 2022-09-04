Вход стоил 600 рублей.

В соцсетях жители Коврова активно обсуждают неприятные сюрпризы, которые преподнесли организаторы в День города. Вход на праздничный концерт оказался платным - 600 рублей.Интересно, что программе мероприятий об этом сказано не было. Напомним, что на главной сцене выступали «Отпетые мошенники», Кай Метов и Марина Хлебникова. Неприятно удивлённые ковровчане приводят в пример День города Владимира, на котором пели Иракли, Сергей Минаев и Михаил Гребенщиков и другие артисты коллектива «Старко», а вход был совершенно бесплатным.«Ходить за деньги, лично для меня, неприемлемо. В каких городах ни был, я не видел, чтобы люди на День города платили за такие мероприятия», - возмущаются горожане.Добавим, что гостей поразил ещё один факт. Торговля была доступна только после покупки билета на концерт. В связи с этим многие разворачивались и покидали концертную площадку.Редакция «33Live.Ru» направит запрос организаторам торжеств, которые, надеемся, пояснят причину своего нестандартного решения.