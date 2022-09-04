Самой распространенной претензией к содержанию детских площадок во Владимирской области стали...
Самой распространенной претензией к содержанию детских площадок во Владимирской области стали незакрепленные основания игровых конструкций и элементов.
В городе Меленки прокуратура обратила внимание на состояние детских площадок. Сотрудники надзорного органа установили, что детское игровое оборудование содержится с нарушениями установленных требований.
В Меленковский районный суд направлено исковое заявление о возложении обязанности на МКУ «Управление городского хозяйства» привести детские площадки в соответствие с государственным стандартом. Суд удовлетворил исковые требования прокурора.
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