Самой распространенной претензией к содержанию детских площадок во Владимирской области стали...

Самой распространенной претензией к содержанию детских площадок во Владимирской области стали незакрепленные основания игровых конструкций и элементов.В городе Меленки прокуратура обратила внимание на состояние детских площадок. Сотрудники надзорного органа установили, что детское игровое оборудование содержится с нарушениями установленных требований.В Меленковский районный суд направлено исковое заявление о возложении обязанности на МКУ «Управление городского хозяйства» привести детские площадки в соответствие с государственным стандартом. Суд удовлетворил исковые требования прокурора.Фото:https://www.pxfuel.com/