В Меленках прокуратура пытается заставить местную власть содержать детские площадки. Элементы представляют угрозу для юных горожан. Так, у домов №17, 19 по улице Мира расшатана карусель, на ..

В Меленках прокуратура пытается заставить местную власть содержать детские площадки. Элементы представляют угрозу для юных горожан.Так, у домов №17, 19 по улице Мира расшатана карусель, на гимнастической стенке частично отсутствуют канат и металлическая лестница. У дома №4 на Лермонтова требуется планировка участка под горкой, а также закрепление основания карусели. У дома №1 по улице Вокзальной власти должны забетонировать разрушенное основание качелей-маятника.Фемида удовлетворила требование прокуроров. Восстановление объектов находится на контроле надзорного органа.