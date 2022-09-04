Ее жители одновременно и пугающие, и сказочно милые. Владимирский скульптор Евгения Гурова...

Ее жители одновременно и пугающие, и сказочно милые. Владимирский скульптор Евгения Гурова приглашает нас на "Планету странников". Кто сегодня обитает в этой стране чудес, знакомимся вместе с Любовью Клюквиной.Евгения Гурина живет... в Странниках. Так говорит она сама. Создание выразительных пластичных кофейных игрушек для кукольника - состояние души. Издалека они кажутся пугающими, но, если подойти ближе и приглядеться, в лицах нет злобы, скорее наивность, неуверенность, даже уязвимость.Евгения Гурина, кукольник:- Это бязь. Бязь покрашена кофе. На пузике мое любимое ноу-хау - это фотография на ткани. Она сделана на заказ, сделана на едином дыхании. С восторгом, со всем, а человек который заказывал пропал. И это такое большое оказалось счастье, потому что бывают Странники, которых с легкостью от себя отпускаешь. А бывает вот такая прелесть, которую, я понимаю, что не могу.Фотографии на груди персонажей - ключ к пониманию их внутреннего мира. Фирменная деталь автора. Печать Евгения производит на обычном лазерном принтере. "Новорожденный" персонаж - мистический Маленький принц, созданный по заказу организаторов московского "Крафт-фестиваля"...Евгения Гурина, кукольник:- Это "Маленький принц". Предлагалось переосмыслить вот эту сказку. Это планета, которая в себе объединяет разные эмоциональные окраски. При этом присутствует классика жанра - красная роза. Фонарщик - вроде как Маленький принц. Здесь вот эти бутылочки - отсылка к планете Пьянице."А потом что-то пошло не так" - лейтмотив творчества, шутит Евгения. Разночтения вызывает Странница с головой слона. Кто-то видит в ней полосатое насекомое, а хозяйка - героиню "Преступления и наказания".Евгения Гурина, кукольник:- Новое прочтение Федора Михайловича Достоевского "Преступление и наказание". Вот здесь такие ручки в тумане, топорик, что-то мы кричим. Что-то произошло, что-то случилось, я не знаю. Старушка процентщица ли это или кто.//Пчелка Михайловна Достоевская.Странники - существа в стиле гранж. Что буквально переводится - "грязь", "пренебрежение". Евгения не стремится к равномерной окраске кукол. Ей по вкусу и по стилистике - несовершенства, пятна и трещинки. "Искусство спасет мир от красоты", написано в статусе кукольника в соцсети.Евгения Гурина, кукольник:- Иногда красота становится очень массовой. Не всегда же красота - она красивая. А мне как человеку творческому ближе, что искусство спасет мир.//Человек, который понимает искусство, человек, который творит искусство, это человек, у которого есть душа. А то, что нужно миру, это внутреннее содержание. Мы вот люди творческие настолько увлеченные чем-то, что нам не до конфликтов, не до скандалов, не до чего.Как получился Странник? Однажды, сам собой. Евгения - борец за чистоту образов. Старается ничего не заимствовать. Любимый автор кукольника - американский мастер Скотт Радке. Работы творцов пересекаются, но остаются уникальными. У Скотта - лепка и статика, у Евгении - шитье и динамика. Работы и те, и другие странные и трогательные. А авторы - мистики, умеющие загадывать загадки.Евгения Гурина, кукольник:- Не быть мистиком я не могу. Сейчас я уже говорю, что я не мешаю странникам появляться. Как как будто что-то проходит через меня, что я должна их делать. Я не могу их не делать. Они меняют выражение лица. Мама в один момент зайдя ко мне в мастерскую она что-то нехорошее сказала про Странников. И, значит, я вижу, она стоит и вдруг дернулась. Я говорю: "Что такое?" Она говорит: "Меня за волосы кто-то дернул". То ли ветер, то ли сквозняк, то ли что?Мария Гурина, мама Евгении Гуриной:- У меня такое ощущение, что иногда они расползаются по всей квартире. Они дергают меня за волосы, они выскакивают на меня из-за угла. Я прошу Женю как-то привести их к порядку, но они собираются и, весело хихикая, убегают к себе в мастерскую. Я их всех люблю. Они мне нравятся, но кроме того они все похожи на Женю.А ещё у Евгении Гуриной скоро праздник. Декабрьская международная выставка "Искусство куклы" в Москве увидит уникальных и редких Странников мастера, которые пока спрятаны от чужих глаз...Любовь Клюквина, Илья Хлудов