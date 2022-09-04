Владимирский Торпедо одержал победу со счетом 2:0. Сегодня владимирский футбольный клуб...

Владимирский "Торпедо" одержал победу со счетом 2:0.Сегодня владимирский футбольный клуб «Торпедо» провел очередную игру на домашнем стадионе в рамках Первенства России.Первый тайм игры владимирского «Торпедо» с вологодским «Динамо» не принёс обеим командам забитых мячей, хотя сам поединок выдался напряжённым. Пожалуй, самым драматичным моментом стало травмирование нападающего "чёрно-белых", 25-летнего Никиты Андреева, который на 20 минуте был заменён Никитой Судариковым.На последних минутах Торпедо одержал победу со счетом 2:0.Фото: https://www.pxfuel.com/