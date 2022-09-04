Сегодня владимирский футбольный клуб «Торпедо» проведёт очередную игру на домашнем стадионе в...

Сегодня владимирский футбольный клуб «Торпедо» проведёт очередную игру на домашнем стадионе в рамках Первенства России.Соперниками будет команда «Динамо Вологда», образованная в северном городе 6 лет назад. Несмотря на "юный" возраст клуба, вологжане проявляют себя опытными и перспективными футболистами, так что игра обещает быть интересной.Не пропустите, начало в 17:00.Фото: https://www.pxfuel.com/