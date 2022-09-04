Владимирское Торпедо дома победило динамовцев из Вологды со счетом 2:0. Матч состоялся в рамках 9-го тура 2-ой лиги. Первый тайм завершился безголевой ничьей. Большую часть второй половины ..

Владимирское "Торпедо" дома победило динамовцев из Вологды со счетом 2:0. Матч состоялся в рамках 9-го тура 2-ой лиги.Первый тайм завершился безголевой ничьей. Большую часть второй половины встречи соперники также не могли поразить ворота друг друга. Лишь под занавес поединка хозяева провели два безответных мяча и вырвали три драгоценных очка. На 87-ой минуте отличился Максим Сасс. Точку в игре поставил Виктор Чувилов, который забил на 90-ой минуте.Таким образом владимирцы набрали 10 очков. Наши футболисты поднялись на 5-ую строчку в турнирной таблице. Следующим оппонентом черно-белых станут "коллеги" из дубля московского "Торпедо". Матч состоится на выезде.