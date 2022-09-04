Владелец отказался добровольно демонтировать объект, в связи с чем его неоднократно привлекали к административной ответственности.
Во Владимире возле Центрального парка снесли незаконную автомойку. Она располагалась на улице Михайловской в районе дома №16.
Владелец отказался добровольно демонтировать объект, в связи с чем его неоднократно привлекали к административной ответственности. Кроме того, судебные приставы запретили 64-летнему мужчине выезд из страны.
После применения принудительных мер самовольная постройка была снесена.