С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 158021 владимирца.

Во Владимирской области на 4 сентября выявлено 368 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 95 человек. Ещё 59 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 26 - в Ковровском, 21 - в Петушинском, 12 - в Кольчугинском, 16 - в Александровском, 11 - в Юрьев-Польском, 45 - в Гусь-Хрустальном, 4 - в Судогодском, 1 - в Собинском, 5 - в Киржачском, 8 - в Камешковском, 10 - в Гороховецком, 23 - в Меленковском, 11 - в Вязниковском, 18 - в Суздальском и 2 - в Селивановском районах, а также 1 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 158021 владимирца. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 42794 заболевших во Владимире, 18522 - в Ковровском районе и 17333 - в округе Муром.