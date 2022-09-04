Православными на этой неделе почитается Святая Параскева. И мы решили вспомнить об уже утраченном...

Православными на этой неделе почитается Святая Параскева. И мы решили вспомнить об уже утраченном памятнике церковного зодчества в ее честь - Пятницкой церкви Владимира. Этим летом на ее месте освятили новый храм. Теперь он хранит загадки Пятницы."Пятница на торгу" или "Пятница за рядами". Так в 17 веке прозвали в народе главную купеческую церковь Владимира. Сегодня ее место заняли величественные "новоделы" - памятник князю Владимиру и новый храм в честь св. благоверных князей Владимирских. Его небольшой придел сохранил историческое посвящение сербской святой - Параскеве - в народе Параскеве - Пятницы. На Руси она почиталась как покровительница торговли. А сами образа считаются чудотворными - охраняют семейное счастье и благополучие.Сергей Милованов научный сотрудник института археологии РАН:- Мы с вами видим памятник и храм...то деревянная находилась как раз вход у памятника и территория середины храма. Вот эта территория была занята деревянной постройки.Экспедиция под руководством Сергея Милованова проводила раскопки на месте бывшего кафе "Блинчики" в 2015-м. Археологам так и не удалось узнать , какой была архитектура деревянной "Пятницы на торгу" , не известны и ее размеры. Раскопки показали , что церковь горела несколько раз. В середине 18 века на ее месте отстроили каменный храм . Его фасадные элементы , форму сегодня повторили в современном храме князей Владимирских. То что ученым удалось 8 лет назад раскрыть основание Пятницкой церкви - памятника с сухим культурным слоем - считается большой удачей.Сергей Милованов научный сотрудник института археологии РАН:- Обугленное дерево сохранилось и мы прослеживаем план древней церкви, существовавшей ранее. план церкви можно отследить. Нам удалось его раскрыть. Интересная деталь, пол в церкви - был вымощен глиняной плиткой. Она была специально изготовлена.- В основании фундамента, в качестве вторичного использования, укладывались надгробные плиты 15-16 веков. Белокаменные с резьбой.Когда то на месте посадского торга проживали люди из высокого сословия. Такой вывод сделали археологи. Свидетельство - найденные здесь византийские глиняные сосуды, сирийского и иранского происхождения, подвески.При раскопках был обнаружен и некрополь. Захоронения - их было 112- находились в том числе и при 1-ой деревянной церкви.Как говорит Сергей Милованов, найденные кости были изучены, а затем перезахоронены. Сегодня они покоятся уже здесь - под основанием нового храма. Архитектура этого исторического места была полностью исследована, как и организация сакрального пространства древнерусского средневекового города. В наше время мы имеем мало представлений об этом.Сергей Милованов научный сотрудник института археологии РАН:- Как один храм сменял другой, как деревянный храм поменялся на каменный, как вокруг него формировалось кладбище,которые прослеживает различные этапы его функционирования, то есть, с точки зрения понимания организации мира мертвых посреди мира живых, в центре города, дало интересные результаты.Это документ 1890 года. Из фондов госархива. В здании Знаменской- Пятницкой церкви в конце 19 века проводился ремонт по укреплению сводов. Сегодня благодаря этому документу мы имеем представление, как выглядела уничтоженная церковь. Четверик с большой алтарной апсидой, пристроенным к нему с южной стороны приделом с алтарем, трапезной и колокольней . А вот она справа на знаменитой фотографии Прокудина- Горского 1911 года. Это вид с Пушкинского бульвара с восточной стороны. Алтарные престолы сегодня восстановлены там, где они и были в древности.Алексей Андреев меценат , руководитель строительной компании:- Представляет собой полностью контуры старого храма. Который здесь стоял до 60-х годов. А когда проводились раскопки был скрыт фундамент и он был законсервирован монолитной плитой ,метр толщиной на которой и построен храм.Пятницкая церковь была закрыта в 1928-м. С общиной верующих расторгли договор, и даже возбудили дело против священнослужителей за публичное поминовение осужденного советской властью Патриарха Тихона. Президиум Владимирского горсовета постановил церковь снести - "она мешала расширению проезда в Октябрьскую улицу".Интересно , что судьбу церкви определило прошение Владимирского губсовета профсоюзов - устроить в здании церкви физкультурный зал. Уж больно много было желающих заниматься спортом. Это спасло церковь от разрушения в те годы. Пятницкую сотрут с лица города в хрущевские 1960-е.В 1980-м году знаменитый архитектор Игорь Столетов занимался проектом реставрации исторического ядра Владимира. Уже тогда он мечтал восстановить утраченную святыню. Предки Столетова были прихожанами Пятницкой церкви. Вот запечатленный архитектором ее силуэт в плане исторической застройки Большой улицы. Он также хранится в госархиве.Сергей Милованов научный сотрудник института археологии РАН:- Очень хороший получился с точки зрения архитектуры объект. Вписавшийся в историческую среду Владимира. Я сказал бы, то это один из интереснейших и важных проектов о восстановлению храмов во Владимире.Благодаря инициативе археологов, архитекторов, меценатов и благотворителей уже после раскопок был разработан проект возрождения церкви, который максимально приближен к разрушенному варианту. Сегодня в восстановленную святыню вновь вернулось слово Божие, которое теперь возрождает храмы человеческих душ.Татьяна Воронцова, Егор Герасимов Вести- Владимир.