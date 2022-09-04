На территории региона за прошедшие сутки 4 сентября лабораторно подтверждено 368 случаев...
На территории региона за прошедшие сутки 4 сентября лабораторно подтверждено 368 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
95 сл. в г.Владимире,
59 сл. в Муромском,
26 сл. в Ковровском,
21 сл. в Петушинском,
12 сл. в Кольчугинском,
16 сл. в Александровском,
11 сл. в Юрьев-Польском,
45 сл. в Гусь-Хрустальном,
4 сл. в Судогодском,
1 сл. в Собинском,
1 сл. в г. Радужный,
5 сл. в Киржачском,
8 сл. в Камешковском,
10 сл. в Гороховецком,
23 сл. в Меленковском,
11 сл. в Вязниковском,
18 сл. в Суздальском,
2 сл. в Селивановском
Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 158021 случай заболевания.