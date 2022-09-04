На территории региона за прошедшие сутки 4 сентября лабораторно подтверждено 368 случаев...

На территории региона за прошедшие сутки 4 сентября лабораторно подтверждено 368 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.95 сл. в г.Владимире,59 сл. в Муромском,26 сл. в Ковровском,21 сл. в Петушинском,12 сл. в Кольчугинском,16 сл. в Александровском,11 сл. в Юрьев-Польском,45 сл. в Гусь-Хрустальном,4 сл. в Судогодском,1 сл. в Собинском,1 сл. в г. Радужный,5 сл. в Киржачском,8 сл. в Камешковском,10 сл. в Гороховецком,23 сл. в Меленковском,11 сл. в Вязниковском,18 сл. в Суздальском,2 сл. в СеливановскомВсего на территории Владимирской области зарегистрирован 158021 случай заболевания.