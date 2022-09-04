Гибель шести человек, которые в составе группы взбирались на вулкан Ключевская Сопка на Камчатке,...

Гибель шести человек, которые в составе группы взбирались на вулкан Ключевская Сопка на Камчатке, привела к уголовному делу.В восхождении участвовали 12 человек: десять туристов из нескольких регионов, включая Владимирскую область.Сообщается о гибели жителя Гусь-Хрустального 34-летнего Максима Соловьева. Как сообщалось 3 сентября, группа из 12 человек из Москвы и регионов отправилась на Ключевскую Сопку в опасную погоду. Они разбились на части – 9 человек начали восхождение, остальные остались в лагере. По предварительным данным, на высоте около 4 150 метров часть альпинистов сорвалась. Шесть туристов погибли. Возбуждено уголовное дело.Обстоятельства происшествия устанавливаются.Фото: https://www.pxfuel.com/