Каким будет сентябрь? Прохладным и без классического бабьего лета. Осень, опережая климатический...

Каким будет сентябрь? Прохладным и без классического бабьего лета.Осень, опережая климатический календарь на 20 суток, мощно вступила в свои права в первый же день сезона. Отметившись полярным вторжением, погода будет сохранять прохладный почерк в течение всего сентября. Среднемесячная температура воздуха вряд ли сумеет соответствовать многолетней норме и окажется на 1° ниже положенного. Осадков выпадет лишь немного меньше (на 10–20%) нормы.При таком сценарии рассчитывать на классическое бабье лето не приходится, а те непродолжительные периоды солнечной и сухой погоды вряд ли будут соответствовать полноценному статусу «лета летящей паутины». Таким образом, климатический маятник качнётся в противоположную сторону, и сентябрь уже не сумеет согреть комфортным теплом жителей Владимирской области.Фото: https://www.pxfuel.com/