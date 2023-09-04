24 новых фотографии: во Владимире обновили Доску почёта На владимирской Доске почёта у Дома...

24 новых фотографии: во Владимире обновили Доску почётаНа владимирской Доске почёта у Дома культуры Молодежи появились 24 новых фотографии организаций и горожан, которые внесли весомый вклад в развитие и процветание родного города.Дмитрий Наумов, глава г. Владимир:- Занесение на доску почета это не просто символичное действие. Это именно признание их заслуг, которые они сделали для города для дальнейшего его развития для наших жителей.Николай Толбухин, председатель Совета народных депутатов г. Владимира:- Лучших людей областной столицы все должны видеть, знать, равняться на них. Эти люди заслужили право находиться на Доске почета своим трудом, своей активной жизненной позицией, своим талантом.Доску почета обновляют ежегодно ко Дню города. Сюда попадают специалисты различных сфер, а также трудовые коллективы владимирских предприятий добившиеся высоких результатов в производстве, научной и культурной сферах, искусстве, здравоохранении и образовании. Для педагога года 2023 Татьяны Ковалевой попасть на Доску почета стало честью и, к слову, полной неожиданностью.Татьяна Ковалева, учитель русского языка и литературы гимназии № 3 г. Владимир:- Это произошло совершенно неожиданно для меня. Никогда такой цели конечно не было, но всегда была цель быть хорошим педагогом, хорошим учителем для моих ребят.