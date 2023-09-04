245 лет Коврову: праздничное шествие и большой концерт. Празднование 245-летия города продолжило...

245 лет Коврову: праздничное шествие и большой концерт.Празднование 245-летия города продолжило красочное, яркое шествие лучших творческих коллективов Коврова по центральной улице города. В торжественном шествии приняли участие около тысячи человек.Колонны прошли по пр. Ленина от сквера им.Никитина и торжественно вошли на пл. 200-летия города Коврова, где их встречали глава города, секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Елена Фомина, председатель Совета народных депутатов Анатолий Зотов, почетные гости и жители города.В своем выступлении глава города отметила: " Наш город уникален, это город воинской славы, третья оружейная столица, город-труженик, крупный промышленный центр. Мы гордимся историей города. Сегодня мы продолжаем дело наших предков, являемся оборонным щитом страны. В тоже время в нашем городе успешно развиваются спорт, сферы образования и культуры. Сейчас мы приветствовали наши замечательные творческие коллективы. Без них не обходится ни один праздник. наш город растет и развивается, строятся школы, благоустраиваются территории, ремонтируются дороги. Главное богатство нашего города – это люди, – сказала.Елена Фомина поблагодарила ковровчан за труд и любовь к родному городу и пожелала счастья, благополучия, мира, а Коврову – развития и процветания.В рамках праздничного мероприятия глава города вручила многодетной семье Дерябиных Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на строительство индивидуального жилого дома в сумме 2 млн 149 тыс. руб. Глава семьи Денис трудится на Владимирской фабрике дверей, его супруга Тамара работает в компании "Всеинструменты.ру". В семье воспитываются трое детей: младшая дочь Алиса – воспитанница детского сада. Средняя дочь Карина учится в школе №8. Она с отличием окончила 6-й класс, занимается туризмом, имеет много спортивных побед. Старший сын Никита учащийся Ковровского транспортного колледжа, занимается мотоболом.Текст и фото: https://kovrovsegodnya.ru