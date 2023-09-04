520 человек было эвакуировано на пожаре в поселковой школе во Владимирской области. Сегодня в 8...

520 человек было эвакуировано на пожаре в поселковой школе во Владимирской области.Сегодня в 8 часов 35 минут в МБОУ "Боголюбовская СОШ имени чемпионки мира по шахматам Е.И.Быковой" произошло возгорание в одном из кабинетов.Сигнал о срабатывании автоматической пожарной сигнализации поступил дежурному ГУ МЧС от объектовой станции «Стрелец-мониторинг», сообщила АНО «Служба мониторинга по Владимирской области».Из школы эвакуировали 520 человек. Огонь потушили с помощью порошкового огнетушителя. Сгорело учебное пособие на площади 0,5 квадратных метра.По предварительным данным, имело место неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.