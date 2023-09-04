Александр Григорьев продолжит возглавлять Госветинспекцию, но теперь уже без приставки “исполняющий обязанности”. Приказ о назначении уже подписал губернатор Александр Авдеев.

Александр Григорьев продолжит возглавлять Госветинспекцию, но теперь уже без приставки “исполняющий обязанности”. Приказ о назначении уже подписал губернатор Александр Авдеев. Александр Германович Григорьев родился в Тверской области в Ржеве. Получил высшее профессиональное образование. В 33-ем регионе Александр Григорьев сначала работал в ОАО «Владимирское, а затем в Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю. В