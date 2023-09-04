До осенних выборов, которые пройдут с 8 по 10 сентября, осталось всего несколько дней.

До осенних выборов, которые пройдут с 8 по 10 сентября, осталось всего несколько дней. Депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин решил голосовать удалённо и советует последовать его примеру всем, кто по какой-либо причине не сможет прийти на свой избирательный участок. рассказал, что уже подал заявление на участие в дистанционном электронном голосовании.«Выборы – слишком ответственный шаг, чтобы делегировать кому-то право голосовать. Это моё твёрдое убеждение. Всегда голосовал лично, а в этом году буду в командировке, не смогу прийти на участок. Но хочу, чтобы мой голос был учтён, поэтому подал заявление на голосование онлайн на портале дистанционного электронного голосования», – написал Алексей Говырин.Напомним, что в 2023 году жителям Владимирской области предстоит избирать депутатов Законодательного Собрания. Также в ряде территорий состоятся муниципальные выборы.Принять участие в ДЭГ может любой гражданин Российской Федерации старше 18 лет. Заявления принимаются на Госуслугах до 23.59 4 сентября. Чтобы сделать свой выбор, требуется лишь гаджет с доступом в интернет.