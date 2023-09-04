Отар Кушанашвили без обиняков рассказал, что думает про уехавшего из России Алексея Панина.

Отар Кушанашвили без обиняков рассказал, что думает про уехавшего из России Алексея Панина.Уехавший за границу артист, судя по всему, имеет некую норму по испанскому стыду, которую должен выполнять каждый месяц и с которой успешно справляется. Актер в социальных сетях и многочисленных интервью не устает ругать Родину, россиян и, конечно, руководство страны, осуждая за все происходящее.Ествественно, многие бывшие коллеги и поклонники с усмешкой воспринимают перлы Алексея Панина. А Отар Кушанашвили, работавший и друживший с актером в 90-е, предрек ему незавидное будущее. Острый на язык журналист предположил самое страшное, что в настоящий момент происходит со звездой фильма "Жмурки". По его мнению, артист своими же руками сломал себе жизнь и будущее."Леша выглядит предсмертно. Тьфу-тьфу-тьфу мне на язык. Он [Алексей Панин] умирает, он обречен. Не буду говорить, сколько ему осталось, но вижу страшную картину", – выдал Отар Кушанашвили.Стоит отметить, что Алексей Панин в недавнем интервью Ксении Собчак поступил крайне некрасиво. Он рассказал, кто из российский артистов является представителем нетрадиционной ориентации и с кем из них он имел близкие отношения. За подобный поступок актера осудили в Сети, не поверив в "сказки" человека, уже давно утратившего доверие.