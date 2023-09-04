04.09.2023

2023-09-04 16:25:29

Больше двух миллионов предпринимателей регулярно пользуются ресурсами «Мой бизнес»

В рамках медиафорума Мой бизнес специалисты из 85 регионов России обсудили коммуникации в сфере поддержки МСП. Центры помогают предпринимателям в рамках нацпроекта Малое и среднее предпринимательство, который инициировал Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.



За 4 года работы Центры Мой бизнес стали ключевыми проводниками между бизнесом, государством и обществом. Мой бизнес как институт, который оказывает поддержку предпринимателям, осуществляет информирование через все каналы коммуникаций и реализует общественно-значимые программы. На сегодняшний день более миллиона предпринимателей воспользовались услугами центров по всей России, более двух миллионов ежемесячно используют информацию сети сайтов и каналов Мой бизнес. При участии предпринимателей на базе Центров проведено более 500 благотворительных мероприятий. Такой формат укрепляет взаимное доверие. Согласно последнему исследованию НАФИ, 8 из 10 предпринимателей знают о реализации национального проекта Малое и среднее предпринимательство, 56% руководителей компаний и индивидуальных предпринимателей считают, что за последние полгода государство стало больше поддерживать бизнес, - заявила замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.



Также участники рассмотрели вопросы развития информационных ресурсов, направленных на информирование бизнеса, снятие барьеров и продвижение проектов предпринимателей.



На пленарной дискуссии форума руководитель департамента коммуникаций Президентского фонда культурных инициатив Ольга Кудишина, глава дирекции сопровождения проектов и традиционных медиа АНО Национальные приоритеты Ольга Старикова, директор по связям с общественностью ВШЭ Роман Левкович, GR-менеджер Авито Константин Агула, генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких обсудили, как достигать максимального эффекта через партнерство. Самыми интересными эксперты назвали программы, реализуемые во взаимодействии государства, бизнеса и крупных площадок. Среди них совместные программы Минэкомразвития с Ozon, Wildberries, Headhunter, VK и многими другими.



В ходе медиафорума за большой вклад в информационное освещение нацпроекта Малое и среднее предпринимательство были отмечены Республика Башкортостан, Владимирская, Тюменская и Калужская области, Алтайский и Пермский край.



В топ регионов по ведению телеграм-каналов по различным показателям вошли Амурская, Брянская, Волгоградская, Ивановская, Иркутская, Нижегородская, Омская, Пензенская, Ростовская, Сахалинская и Свердловская области, республики Кабардино-Балкария, Дагестан, Коми, Чувашия, Ямало-Ненецкий АО, город Севастополь.