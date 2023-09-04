Что изменилось в жизни владимирцев с начала сентября? Рассказываем о самом важном: - Родители...

Что изменилось в жизни владимирцев с начала сентября? Рассказываем о самом важном:- Родители детей-инвалидов смогут накапливать выходные, сообщает ТАСС. Ранее взрослым предоставляли 4 дополнительных свободных дня для ухода за детьми ежемесячно. Теперь непотраченные выходные можно использовать как целый отпуск - до 24-х дней подряд.- Всех производителей пива, сидра, пуаре и медовухи (что особенно напугает суздальцев) обязали регистрироваться в этом качестве. Иначе - штраф.- Ещё один реестр создается для такси. Номер записи в нём обяжут размещать в салоне автомобиля. Водители будут проходить аттестацию на знание адресов, достопримечательностей, больниц и прочих важных точек маршрутов. Всё ради безопасности пассажиров.- Против фальсификата и контрафакта. С сентября введена обязательная цифровая маркировка для медицинских изделий, "детской" воды, безалкогольных напитков, соков, детских колясок, БАДов и антисептиков.- Маркировать теперь будут и сельхозживотных. Причем за счет владельцев.- Старшеклассники теперь будут учиться по новому учебнику истории с разделом об СВО, а все школьники начнут заниматься "общественно полезным трудом". В колледжах появится "Семьеведение" - программа о духовно-нравственном воспитании. Жители присоединенных территорий теперь тоже обучаются по российским стандартам.- Не забыли законодатели и про экологию: теперь промышленники в случае завершения срока эксплуатации своего производства, должны разработать план по ликвидации ущерба окружающей среде, утвердить его и оплатить.