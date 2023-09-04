Делегация Владимирского государственного университета приняла участие в траурных мероприятиях в...

Делегация Владимирского государственного университета приняла участие в траурных мероприятиях в Беслане.Из Северной Осетии вернулись представители Владимирской области. Делегация нашего региона под руководством ректора ВлГУ Анзора Саралидзе приняла участие в траурных мероприятиях в Беслане. В городе завершилась трехдневная Вахта памяти. Из Северной Осетии- Ангелина Свищ.Полуразрушенное здание первой школы стало местом скорби всей страны. Люди со всех регионов несут цветы, игрушки, свечи и самое главное – воду. Как говорят выжившие, боль за 19 лет никуда не ушла, даже не притупилась.В спортивном зале, начиненном взрывчаткой, террористы держали в заложниках более тысячи человек. Все, кто выжил, приходят в школу регулярно – потому что забыть это не получится никогда.Надежда Гуриева- потомственный учитель. Даже после страшной трагедии продолжает работать в школе. Младшая дочь Ирина – единственный выживший ребенок Надежды Ильиничны. Их было трое. Все- заложники террористов.Надежда Гуриева, учитель истории школы № 1 г. Беслана:- Там у входа сидел один из боевиков, который стрелял в вверх. А на всем этом щите висели мины и он, видимо, попал в одну из них. Раздался такой глухой негромкий хлопок. И вот там над дверью плотное облачко белое. Я даже не успела детям сказать что-то. Мгновенно. Взорвалась мина, которая вот эту стену пробила и пол. Видимо, был убит или ранен боевик, который сидел там, на кнопке, он отпустил и это сработало. Вот эта мина положила нас всех.Трагедия затронула не только маленький осетинский город, но и всю страну. За 19 лет Надежда Ильинична создала музей памяти Беслана. Время не лечит, говорит Надежда Гуриева. И просит не плакать.- Не реви только, пожалуйста. Мы же договорились.- Мы договорились.Разделить скорбь вместе с жителями Беслана приехала делегация Владимирского государственного университета. Ректор ВлГУ Анзор Саралидзе передал соболезнования от имени губернатора Александра Авдеева и вручил бесланцам Владимирскую икону Божией Матери.Люди идут непрерывным потоком, усыпая цветами мемориальный комплекс. Дыры в полу- от взрывов- зарастают красными гвоздиками.Ацамаз Мисиков, выживший при теракте в школе № 1 г. Беслана:- Мы несколько часов находились в актовом зале. Там был такой кабинет, который было тяжело найти, но они все ровно нашли, и уже потом вообще всех школьников, всех родителей, учителей. Нас всех собрали в спортзал и уже здесь я встретился со своей мамой, старшим братом и отцом.Террористический акт унес 334 жизни. 186 из них- детские. Наталья Гудзиева- учитель младших классов Владикавказской школы. Трагедия затронула и ее семью. В теракте Наталья потеряла сестру. Женщину террористы убили после того, как та махала белым платком из окна второго этажа.Наталья Гудзиева, учитель младших классов:- Я первый раз здесь. Потому что, мне было тяжело здесь, вообще сюда приезжать. На этот раз, думаю пересилю себя и все-таки надо приехать. И вот собрали группу детей и посетили этот комплекс.В начале сентября в Северной Осетии- глубокий траур. Школьники приходят классами, чтобы почтить память детей и педагогов.Амир Гудзаев:- Все дети, которые тут погибли их так жалко. Если бы мог вернуть время назад, то хотелось бы их спасти от всех этих террористов, от всего. Чтобы они дальше жили.Второй горячей точкой в школе № 1 стала столовая. Туда после начала штурма боевики сгоняли заложников. Стены и сейчас помнят те страшные события.С момента теракта прошло 19 лет. И это преступление без срока давности. Беслан- НАВСЕГДА наша общая боль и наша ОБЩАЯ ПАМЯТЬ.Ангелина Свищ «Вести-Владимир» из Северной Осетии.